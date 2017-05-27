В тюрьмах Израиля палестинские заключенные завершили массовую голодовку

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Палестинские заключенные в израильских тюрьмах завершили голодовку, длившуюся порядка 40 дней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя управления тюрем Израиля.
Представитель управления тюрем Израиля Николь Энгландер сообщила, что заключенные объявили об окончании забастовки в субботу утром после того, как власти Израиля достигли компромисса с Палестинской национальной организацией и Международным комитетом Красного креста. Как отмечает агентство, им предоставят раз в месяц дополнительную возможность видеться со своими семьями.
На Западном берегу проходили акции солидарности с земляками, которые держат коллективную голодовку в израильских тюрьмах. Участники митингов и пикетов обвиняют международные организации, в том числе ООН и Красный крест, в недостаточном внимании к положению заключенных.