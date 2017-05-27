В тюрьмах Израиля палестинские заключенные завершили массовую голодовку

Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне. Архивное фото

Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне. Архивное фото

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Палестинские заключенные в израильских тюрьмах завершили голодовку, длившуюся порядка 40 дней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя управления тюрем Израиля.

По данным СМИ, в голодовке, начавшейся в середине апреля, участвовали несколько сот человек, которые добивались улучшения условий содержания. Всего в тюрьмах Израиля сидят около 6,5 тысячи палестинцев, обвиняемых в различных преступлениях в сфере безопасности — от метания камней до участия в терактах с человеческими жертвами.

Представитель управления тюрем Израиля Николь Энгландер сообщила, что заключенные объявили об окончании забастовки в субботу утром после того, как власти Израиля достигли компромисса с Палестинской национальной организацией и Международным комитетом Красного креста. Как отмечает агентство, им предоставят раз в месяц дополнительную возможность видеться со своими семьями.

На Западном берегу проходили акции солидарности с земляками, которые держат коллективную голодовку в израильских тюрьмах. Участники митингов и пикетов обвиняют международные организации, в том числе ООН и Красный крест, в недостаточном внимании к положению заключенных.