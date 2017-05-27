В США рассказали, над какой книгой работал Бжезинский незадолго до смерти

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Политолог Збигнев Бжезинский, скончавшийся в пятницу в возрасте 89 лет, в последние месяцы жизни работал над книгой о связи имперских традиций Азии и современной внешней политики евразийских стран, говорится в заявлении американского Центра стратегических и международных исследований.

Бжезинский с 1981 года работал в Центре стратегических и международных исследований, являлся советником, членом правления и сопредседателем консультативного совета этого аналитического института.

My father passed away peacefully tonight. He was known to his friends as Zbig, to his grandchildren as Chief and to his wife as the enduring love of her life. I just knew his as the most inspiring, loving and devoted father any girl could ever have. I love you Dad❤️ #HailToTheChief Публикация от Mika Brzezinski (@mikabrzezinski) Май 26 2017 в 7:09 PDT

"В течение нескольких месяцев перед смертью Бжезинский работал над финальной книгой, в которой он изучал противоборствующие имперские традиции в Азии и то, как они сказываются на внешней политике в основных странах Евразии", — написал президент Центра стратегических и международных исследований Джон Хамр на сайте центра.

Экс-советник по нацбезопасности президента США Джимми Картера, известный политолог Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, сообщила его дочь Мика. По данным издания New York Times, Бжезинский умер в пятницу в одной из больниц Вирджинии.

Бжезинский является автором множества книг и статей о политике. Наиболее известные из них "Между двух эпох: роль Америки в технотронную эру " (1970) и "Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы " (1997).

Биографию Збигнева Бжезинского читайте в справке РИА Новости>>