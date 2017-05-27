В США рассказали, над какой книгой работал Бжезинский незадолго до смерти

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Политолог Збигнев Бжезинский, скончавшийся в пятницу в возрасте 89 лет, в последние месяцы жизни работал над книгой о связи имперских традиций Азии и современной внешней политики евразийских стран, говорится в заявлении американского Центра стратегических и международных исследований.
Бжезинский с 1981 года работал в Центре стратегических и международных исследований, являлся советником, членом правления и сопредседателем консультативного совета этого аналитического института.
"В течение нескольких месяцев перед смертью Бжезинский работал над финальной книгой, в которой он изучал противоборствующие имперские традиции в Азии и то, как они сказываются на внешней политике в основных странах Евразии", — написал президент Центра стратегических и международных исследований Джон Хамр на сайте центра.
Экс-советник по нацбезопасности президента США Джимми Картера, известный политолог Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, сообщила его дочь Мика. По данным издания New York Times, Бжезинский умер в пятницу в одной из больниц Вирджинии.
Бжезинский является автором множества книг и статей о политике. Наиболее известные из них "Между двух эпох: роль Америки в технотронную эру " (1970) и "Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы " (1997).
Биографию Збигнева Бжезинского читайте в справке РИА Новости>>