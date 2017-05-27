Туркмения будет признавать иностранные дипломы об образовании

АШХАБАД, 27 мая — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Туркмения будет признавать выданные за рубежом документы о высшем и среднем профессиональном образовании, сообщают местные СМИ.

Порядок признания этих документов утвердил своим постановлением президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает министерству образования Туркмении обеспечить признание документов об образовании согласно утвержденному порядку.

Постановление принято "в целях обеспечения отраслей национальной экономики высококвалифицированными специалистами, и упорядочения процедуры признания в стране выданных за рубежом документов о высшем и среднем профессиональном образовании".

Вопросы подготовки квалифицированных кадров и признания в стране дипломов иностранных учебных заведений являются в Туркменистане одними из самых актуальных.

В этом году более 85 тысяч выпускников закончили средние школы Туркмении. Вузы Туркмении смогут принять лишь около 10 тысяч человек. Остальным выпускникам, желающим получить высшее образование, придется ехать за знаниями за рубеж. Самыми популярными среди туркменских абитуриентов по соотношению цена-качество являются вузы Белоруссии, России, Украины и Турции.