В индийском Кашмире военные уничтожили шесть боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая — РИА Новости. Военнослужащие индийской армии за сутки ликвидировали шестерых боевиков, пытавшихся пересечь линию контроля в Кашмире.

Первое столкновение произошло накануне вечером. В армии сообщили о ликвидации двоих боевиков, пытавшихся пересечь линию контроля между контролируемой Пакистаном части Кашмира и индийским штатом Джамму и Кашмир в секторе Ури.

В субботу Северное командование армии Индии сообщило о ликвидации еще четверых боевиков.

"Четыре террориста, пытавшихся пересечь линию контроля, уничтожены в секторе Рампур, Кашмир. Спецоперация продолжается", — говорится в сообщении командования в официальном аккаунте в Twitter.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.