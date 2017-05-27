В Великобритании еще двух человек задержали в рамках расследования теракта

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали еще двух человек в рамках расследования теракта в британском Манчестере, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 11 человек.
Ранее полиция Манчестера сообщила, что провела обыски по двум адресам в городе. В новом заявлении отмечается, что были осуществлен контролируемый взрыв, необходимый для проведения обыска по одному из адресов.
"В рамках проводимого расследования атаки на "Манчестер Арену" были задержаны двое мужчин 22 и 20 лет по подозрению в нарушении закона о терроризме", — говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.
*Террористическая организация, запрещенная в России.