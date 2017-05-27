Трамп в новой серии "Симпсонов" предложил уволенному главе ФБР помириться

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в новой серии мультсериала "Симпсоны" пытается помириться с уволенным директором ФБР Джеймсом Коми.

Трамп уволил Коми, который вел расследование в отношении Трампа на предмет "связей с Россией", в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

В анонсе новой серии, опубликованном на канале Animation on FOX на YouTube, Трамп предлагает Коми "начать все с начала", а также просит экс-директора ФБР обнять его, поскольку не касался своей жены Меланьи на протяжении трех месяцев. Кроме того, как отмечает газета, Трамп сидит в кровати в окружении нескольких книжек, обложка одной из них — "Как потерять друзей и разозлить Израиль".

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за десять дней до выборов.