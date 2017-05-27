В Мексике побили рекорд по приготовлению традиционного блюда тако

МЕХИКО, 27 мая – РИА Новости. Более 10 тысяч порций тако – традиционного мексиканского блюда из кукурузной лепешки с начинкой – были изготовлены и доставлены покупателям в рамках нового мирового рекорда, установленного в мексиканской столице.

С раннего утра 60 поваров готовили угощение, где только вес мяса превысил 1,2 тонны, чтобы затем один из онлайн-сервисов по доставке еды развез заказы — по четыре тако в каждом. Рекорд зафиксирован региональным представительством Книги рекордов Гиннесса.

Для того чтобы все 10 тысяч заказов были развезены по адресатам, потребовалось всего два часа.

Предыдущий рекорд по одновременному приготовлению и доставке тако принадлежал городу Эрмосильо в штате Сонора, где в 2015 году на эти цели ушло более 1,1 тонны мяса.