СМИ: удары в Ливии нанесли по группировкам, причастным к теракту в Египте

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Удары ВВС Египта по целям террористов на востоке Ливии были нанесены по группировкам, в отношении которых подтвердилась причастность к атаке на автобус с христианами на юге страны, сообщает новостной портал "Сада Ватан" в сети Twitter со ссылкой на заявление армии Египта.

Самолеты ВВС Египта в координации с ВВС Ливии нанесли в пятницу шесть ударов с воздуха по шести целям террористов на ливийской территории в районе города Дерна. Удары нанесены в восточной части Ливии по лагерям террористов. СМИ указывают, что разрушен штаб террористов ИГ* (террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России) в этом районе.

"Вооруженные силы Египта: удары с воздуха против группировок экстремистов в Ливии после подтверждения их причастности к планированию и осуществлению сегодняшнего нападения на юге Египта", — говорится в сообщении.

Неизвестные обстреляли в пятницу автобус с коптами в районе монастыря в провинции Эль-Минья на юге Египта. По разным данным, погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.

* Террористическая организация, запрещенная в России.