Личная встреча глав США и Мексики по-прежнему не планируется

МЕХИКО, 26 мая – РИА Новости. Личная встреча президентов США и Мексики пока не стоит в повестке дня, несмотря на определенное улучшение двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай.

"Думаю, что отношения вошли в рабочую фазу после начального момента, когда, без сомнения, была определенная конфронтация, но сейчас не предвидится новой президентской встречи, может, будет возможность встретиться, когда они пересекутся на международных форумах", – заявил Видегарай на пресс-конференции в Мехико.

Отношения давних партнеров США и Мексики обострились после прихода к власти Дональда Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать. В итоге планировавшаяся на 31 января встреча Трампа и Энрике Пеньи Ньето была отменена, и с тех пор главы соседних государств не встречались.