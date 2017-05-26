Президент Египта считает, что террористы пытаются расколоть общество

На месте нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта. 26 мая 2017

На месте нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта. 26 мая 2017

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Террористы пытаются расколоть единство египетского общество, поссорив мусульман и христиан, необходимо не допустить этого, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телеобращении к нации.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе находились около 40 детей. Согласно последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек. Ранее представители Коптской церкви сообщали о 35 погибших, большинство которых — дети.

"Цель террористической атаки, которая произошла сегодня в Эль-Минья, – расколоть единство египетского общества", — сказал президент.

Он отметил, что такую цель преследуют террористы запрещенной в РФ и многих странах мира террористической организации "Исламское государство". Кроме того, террористы пытаются доказать, что Египет не в состоянии защитить своих граждан.

Глава Египта подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы наносить удары по террористам как в стране, так и за ее пределами. При этом он отметил, что в Каире ожидали активизации террористов на западных границах страны и на Синайском полуострове после падения режима в Ливии. "Только за последние три месяца на границе было уничтожено до 300 автомобилей террористов", — сказал египетский президент.

Как стало известно, египетские ВВС в пятницу нанесли серию ударов по лагерям террористов в соседней Ливии в ответ на обстрел автобуса на юге Египта.