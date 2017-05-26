Число жертв столкновений в Триполи возросло до 28 человек

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Число жертв столкновений в ливийском Триполи возросло до 28 человек, более 130 пострадали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на минздрав.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав сообщило о 13 погибших и порядка 80 раненых в результате боевых действий в Триполи в пятницу.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.