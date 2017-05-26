Ливийский генерал заявил, что ВВС Египта координировали удары с ВС страны

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Удары ВВС Египта по целям террористов на востоке Ливии были нанесены в координации с вооруженными силами этой страны, заявил командующий ВВС Ливии генерал Сакар аль-Джаруши.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Египта нанесли в пятницу шесть ударов с воздуха по шести целям террористов на ливийской территории в районе города Дерна. Удары нанесены в восточной части Ливии по лагерям террористов. СМИ указывают, что разрушен штаб террористов в этом районе.

В пятницу неизвестные обстреляли в провинции Эль-Минья на юге Египта автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в расположенный в провинции монастырь. Погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.

Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с заявлением, в котором отметил, что Египет готов наносить удары по террористам как в стране, так и за ее пределами. Он также подчеркнул, что террористы — это не только те, кто совершает теракты, но и те, кто их поддерживает и финансирует.

Необходимо "наказывать государства, которые поддерживают терроризм, а не пытаться с этим примириться", сказал ас-Сиси. По его словам, Египет ведет борьбу с терроризмом "от имени всего мира".