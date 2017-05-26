Косачев считает, что Трамп начинает думать о власти вместо интересов США

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начинает думать о сохранении власти вместо соблюдения национальных интересов, подразумевающих широкое и прагматичное международное сотрудничество, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В пятницу высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и рассматривает возможность их ужесточения.

"Судя по всему, оголтелая атака на Трампа по "российскому досье" начинает давать результаты", — сказал сенатор.

По словам Косачева, выбирая между перспективой импичмента "по совокупности обстоятельств" и отказом от курса на взаимодействие с Россией по важным для США вопросам, "Трамп начинает отдавать предпочтение своим личным — "сохраниться во власти", — а не национальным американским интересам, подразумевающим широкое и прагматичное международное сотрудничество поверх блоковых границ, о чем он так много говорил в ходе избирательной кампании".

При этом глава комитета СФ отметил, что от Трампа, разумеется, "вполне можно ожидать новых и не менее резких разворотов в позициях и впредь".