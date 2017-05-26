СМИ: ВВС Египта нанесли шесть ударов по террористам в Ливии

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Самолеты ВВС Египта в пятницу нанесли шесть ударов по позициям террористов на ливийской территории в районе города Дерна, сообщает портал "Йоум7".

По информации портала, авиаудары нанесены в восточной части Ливии. Подробности не сообщаются.

По словам официального представителя ВС Египта Тамера ар-Рифаи, удары были нанесены по лагерям террористов. Вооруженные силы обещали также выступить с заявлением по проведенной операции.

Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с заявлением, в котором отметил, что Египет готов наносить удары по террористам как в стране, так и за ее пределами. Он также подчеркнул, что террористы — это не только те, кто совершает теракты, но и те, кто их поддерживает и финансирует.

Необходимо "наказывать государства, которые поддерживают терроризм, а не пытаться с этим примириться", сказал ас-Сиси. По его словам, Египет ведет борьбу с терроризмом "от имени всего мира".

В пятницу неизвестные обстреляли в провинции Эль-Минья на юге Египта автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в расположенный в провинции монастырь. Погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.