Глава МИД Эстонии осудил нападение на коптских христиан в Египте

На месте нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта. 26 мая 2017

На месте нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта. 26 мая 2017

ТАЛЛИН, 26 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в пятницу выступил с осуждением нападения на коптских христиан в египетской провинции Минья и выразил соболезнования народу Египта, сообщила пресс-служба эстонского МИД.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва египетской провинции Эль-Минья. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе могли находиться порядка 40 детей. По последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство из которых — дети.

"Подобным жестоким нападениям не должно быть места в нашем мире. Следует сделать все для того, чтобы подобные теракты не повторялись бы. Я выражаю соболезнования семьям и близким погибших, а также всему народу Египта. Желаю также скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим", — цитирует пресс-служба заявление Миксера.

Коптские христиане составляют около 10% населения Египта и в последние месяцы подвергались нескольким нападениям.