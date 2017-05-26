Трамп после теракта в Египте потребовал покончить с "резней христиан"

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил в связи с терактом против коптов-христиан в Египте, что с резней христиан необходимо покончить, а убийцы должны быть наказаны.

"Америка ясно говорит друзьям, союзникам и партнерам, что драгоценные исторические христианские общины на Ближнем Востоке нужно оборонять и защищать. С резней христиан нужно покончить, и всех, кто помогает их убийцам, следует наказать", — говорится в письменном заявлении Трампа.

"Террористы ведут войну против цивилизации, и все, кто ценит жизнь людей, должны выступить против этого зла и разгромить его. Безжалостная резня христиан в Египте разрывает наши сердца и вызывает скорбь в душе", — сказал Трамп.

Он призвал все нации сплотиться в борьбе с терроризмом и выразил поддержку президенту и народу Египта. Трамп также заявил, что Америка сделает все, чтобы защитить своих граждан.