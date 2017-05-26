Ариана Гранде даст благотворительный концерт в память о жертвах теракта

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американская певица Ариана Гранде намерена вернуться в британский Манчестер, где во время ее выступления произошел взрыв, чтобы встретиться с фанатами и дать благотворительный концерт в память о жертвах теракта.

"Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и дать благотворительный концерт в память жертв (теракта — ред.) и их семей, во время которого соберу для них средства", — сообщила певица на своей странице в Twitter.

Она не уточнила, когда состоится выступление, пообещав позже сообщить о его деталях, как только "все подтвердится".

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).