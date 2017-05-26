ВВС Ирака сбросили на Мосул листовки с призывом покинуть центр города

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВВС Ирака в пятницу сбросили на Мосул листовки с призывом к мирным жителям покинуть исторический центр города, удерживаемый боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.

"Самолеты иракских ВВС недавно сбросили сотни тысяч листовок на неосвобожденные районы с призывом к местным жителям покинуть территорию через безопасные коридоры", — говорится в заявлении армии.

В листовках военные предупредили о скором наступлении на район.

Международная неправительственная организация Save the Children выразила озабоченность в связи с шагом властей Ирака, так как, по ее оценке, он свидетельствует о нависшей над гражданским населением опасности в случае активизации боевых действий.

Операция иракских военных против ИГ* в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. В настоящее время иракские военные и коалиция проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе, они были отрезаны от боевиков в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

*Террористическая организация, запрещенная в России