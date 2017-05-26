В ходе боев в Триполи погибли тринадцать человек

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. По меньшей 13 человек погибли, еще около 80 получили ранения в результате боевых действий в Триполи в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство здравоохранения.

Представитель правительства национального согласия, со своей стороны, сообщил о многочисленных потерях — 23 человека погибли, а также о ранении 29 человек, но медицинские источники агентства пока не смогли подтвердить эти данные.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.