В больницах остаются 66 раненных во время теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Мария Табак. Шестьдесят шесть человек, пострадавших во время теракта в Манчестере, на данный момент находятся в больницах, 23 по-прежнему в критическом состоянии, говорится в сообщении Национальной службы здравоохранения Англии.

Это означает, что за последние сутки из больниц выписались девять человек, а количество тех, чьей жизни все еще угрожает опасность, осталось неизменным.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).