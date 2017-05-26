G7 будет бороться с финансированием терроризма

ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Лидеры G7 договорились бороться с финансированием терроризма и противостоять угрозе иностранных боевиков, говорится в декларации, принятой по итогам первого дня саммита.

"Мы будем работать над достижением общего подхода по управлению рисками, которые представляют иностранные боевики, покидающие зоны конфликтов. Мы будем предоставлять ресурсы для обеспечения стран транзита и назначения возможностями для ликвидации угрозы со стороны иностранных боевиков, пересекающих или возвращающихся в свои страны. Мы будем привержены большему обмену информацией о тех, кто оказался на территории, контролируемой ИГ (группировка запрещена в РФ)", — говорится в документе по борьбе с терроризмом.

Кроме того, лидеры "Группы семи" заявляют об общей позиции по отказу от выкупов террористам и намерении вводить санкции для подрыва сетей финансирования боевиков.

"Мы сосредоточим свои усилия и предпримем действия по ликвидации каналов и источников доходов террористов, так как эти средства являются жизненной силой экстремистов,… которые представляют угрозу нашим национальным интересам и занимаются радикализацией молодежи по всем миру", — заявляют главы стран "Семерки".