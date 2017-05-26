Эстония выслала российских дипломатов по указанию США, считают в ОП

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Эстония выслала российских дипломатов по указанию "американских кураторов", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Ранее в МИД Эстонии сообщили РИА Новости, что власти страны предписали генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Сергею Сургаеву покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются. В министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.

"Эстонские власти, приняв решение о высылке российских дипломатов с территории страны, в очередной раз показали свою недальновидность и несамостоятельность. Я не думаю, что они сами его приняли, похоже на то, что указание было отдано американскими кураторами, для которых подобные провокации — стандартный информационный механизм, по крайней мере для прежней администрации", — сказала Сутормина РИА Новости.

"Уверена, что России надо отвечать на такие выпады, и думаю, что реакция МИДа не заставит себя долго ждать", — добавила она.