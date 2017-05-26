Лидеры G7 договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом

ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" (США, Франция, Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония) выразили солидарность с жертвами теракта в Манчестере и договорились активизировать усилия по борьбе с терроризмом, говорится в декларации, подписанной в пятницу участниками саммита в итальянской Таормине.

"Мы поднимем борьбу с терроризмом на более высокий уровень, без устали предотвращая, расследуя и преследуя в судебном порядке террористические акты, тех, кто их совершает, и их пособников", — говорится в документе.

В тексте отмечается, что страны "семерки" остаются привержены плану по борьбе с терроризмом, принятому на саммите в Исэ-Сима.

"Но жестокая атака в Манчестере показывает, что мы должны удвоить наши усилия по претворению в жизнь этих обязательств. Мы договорились, что наши министры внутренних дел встретятся как можно скорее для реализации следующих обязательств и для (обсуждения) коллективной работы с частным сектором и гражданским сообществом по борьбе с терроризмом", — отмечается в декларации.