ООН, 26 мая — РИА Новости. В ООН сообщили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в секторе Газа: палестинцы получают электричество по четыре часа в день, а сточные воды сливаются напрямую в Средиземное море.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, спецпредставитель ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов сообщил о беспрецедентном энергетическом кризисе в секторе Газа. Он сообщил, что электростанция, обеспечивающая 30% электричества в Газе, перестала работать 16 апреля из-за расхождений между властями Палестины и ХАМАСа по налогообложению. Линии электропередачи из Египта в Газу работают нерегулярно из-за технических проблем. Таким образом, постоянный электропоток обеспечивают сети Израиля, на которые приходятся 60% всего электричества в Газе. Однако, по словам Младенова, правительство Палестины решило ограничить закупку электроэнергии у Израиля для Газы.

"Если это решение будет исполнено, поставки электричества в Газу сократятся до 30%, что погрузит население в гуманитарную катастрофу", — заявил Младенов.

Таким образом, по его словам, жители Газы, которые с апреля пользуются электричество лишь по четыре часа в день, могут вскоре начать получать электричество только по два часа.

Младенов отметил, что питьевая вода жителям поставляется только в течение нескольких часов каждые 2-4 дня. "Прямо сейчас 100 тысяч кубических метров неочищенных сточных вод сбрасываются в Средиземное море. Это равно 40 олимпийским плавательным бассейнам сточных вод. Ежедневно", — подчеркнул Младенов.

"Этим летом исполнится 10 лет с момента, как в 2007 году ХАМАС силой взял сектор Газа. За прошедшее десятилетие инфраструктура Газы, основные сервисы и частный сектор значительно расстроились, экономика ослабла, упали ВВП и занятость населения", — резюмировал представитель ООН.