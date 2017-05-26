Генеральный директор итальянской телерадиокомпании Rai подал в отставку

РИМ, 26 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Генеральный директор итальянской государственной телерадиокомпании Rai Антонио Кампо Далл'Орто в пятницу подал в отставку в ходе встречи с министром экономики и финансов Италии Пьером Карло Падоаном, сообщила пресс-служба Rai.
"В ходе весьма сердечной встречи министр Падоан принял к сведению решение Кампо Далл'Орто сложить с себя полномочия генерального директора", — говорится в сообщении.
Свое решение об отставке Кампо Далл'Орто должен был согласовать с Падоаном, поскольку именно его министерство является крупнейшим акционером единственной государственной телерадиокомпании страны. Теперь отставка гендира будет утверждена на ближайшем заседании совета директоров компании.
Примечательно, что против основополагающего предложения гендира проголосовали члены совета директоров, представляющие как правящее парламентское большинство, так и оппозиционные политические силы, а также президент Rai Моника Маджони.
В сложившейся ситуации отставка Кампо Далл'Орто, который считался одним из выдвиженцев прежнего премьер-министра Италии Маттео Ренци, оказалась неизбежной. По мнению местных СМИ, теперь предстоит найти некую переходную фигуру на данный пост, что совсем не просто в условиях фактически уже начавшейся в Италии предвыборной кампании.