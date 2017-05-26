Генеральный директор итальянской телерадиокомпании Rai подал в отставку

РИМ, 26 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Генеральный директор итальянской государственной телерадиокомпании Rai Антонио Кампо Далл'Орто в пятницу подал в отставку в ходе встречи с министром экономики и финансов Италии Пьером Карло Падоаном, сообщила пресс-служба Rai.

"В ходе весьма сердечной встречи министр Падоан принял к сведению решение Кампо Далл'Орто сложить с себя полномочия генерального директора", — говорится в сообщении.

Свое решение об отставке Кампо Далл'Орто должен был согласовать с Падоаном, поскольку именно его министерство является крупнейшим акционером единственной государственной телерадиокомпании страны. Теперь отставка гендира будет утверждена на ближайшем заседании совета директоров компании.

Решение подать в отставку Кампо Далл'Орто принял после того, как в минувший понедельник совет директоров Rai проголосовал против предложенной им программы развития цифровых технологий и изменения вещания, включая создание нового телеканала Rai24.

Примечательно, что против основополагающего предложения гендира проголосовали члены совета директоров, представляющие как правящее парламентское большинство, так и оппозиционные политические силы, а также президент Rai Моника Маджони.

В сложившейся ситуации отставка Кампо Далл'Орто, который считался одним из выдвиженцев прежнего премьер-министра Италии Маттео Ренци, оказалась неизбежной. По мнению местных СМИ, теперь предстоит найти некую переходную фигуру на данный пост, что совсем не просто в условиях фактически уже начавшейся в Италии предвыборной кампании.