Forbes рассказал, как Трамп "испортил праздник" европейцам на саммите НАТО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На прошедшем в четверг саммите НАТО Дональд Трамп поступил в соответствии со своими предвыборными лозунгами, поставив интересы США на первое место, что не понравилось европейским союзникам, пишет на сайте Forbes обозреватель издания Дуг Бэндоу.

Встреча в Брюсселе должна была стать по существу формальной процедурой знакомства глав стран НАТО с новым "лидером свободного мира", как иногда называют президентов США. Европейские члены альянса рассчитывали смягчить Трампа общими словами о взаимной обороне и борьбе с терроризмом, однако американский лидер не стал действовать по ожидаемому сценарию, подчеркивает автор.

Трамп открыто раскритиковал членов альянса за невыполнение финансовых обязательств, подчеркнув, что подобное поведение "нечестно" по отношению к США. В результате мероприятие, которое должно было стать для европейцев приятным и ни к чему не обязывающим, оставило у них чувства беспокойства и раздражения, говорится в статье.

По мнению Бэндоу, американцев итоги саммита должны, напротив, радовать. После окончания холодной войны перед альянсом не осталось каких-либо реальных задач, оправдывающих его существование, причем доля Европы в военной мощи НАТО постоянно падала. В то же время альянс охотно принимал в свои ряды восточноевропейские страны, вряд ли способные усилить его в военном отношении — последним из таких сомнительных приобретений стала Черногория, напоминает автор.

Причина такого пренебрежения обороной в том, что большинство европейских стран не видит реальных угроз собственной безопасности. Перспектива масштабного столкновения с Россией выглядит столь же вероятно, как вторжение марсиан, иронизирует автор.

В таких условиях неудивительно, что доля оборонных расходов европейских стран-членов НАТО составила в 2016 году всего 1,47% ВВП, а в таких странах, как, например, Бельгия, Чехия и Испания, не превысила даже одного процента, говорится в статье. В 2014 году в НАТО обещали поднять долю расходов до двух процентов от ВВП к 2024 году, однако к этому времени международное положение будет другим, а в Белом доме окажется новый президент. Членам альянса не придется ни перед кем отвечать в случае, если их обещания так и не будут выполнены, отмечает Бэндоу.

Таким образом, президент США поступает правильно, настойчиво требуя от европейских членов НАТО выполнения их обязательств, считает Бэндоу. Европейцам пора начать нести одинаковое с американскими налогоплательщиками бремя оборонных расходов либо организовывать свою оборону так, как они сами считают нужным, подводит итог автор.