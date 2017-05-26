Forbes рассказал, как Трамп "испортил праздник" европейцам на саммите НАТО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На прошедшем в четверг саммите НАТО Дональд Трамп поступил в соответствии со своими предвыборными лозунгами, поставив интересы США на первое место, что не понравилось европейским союзникам, пишет на сайте Forbes обозреватель издания Дуг Бэндоу.
Встреча в Брюсселе должна была стать по существу формальной процедурой знакомства глав стран НАТО с новым "лидером свободного мира", как иногда называют президентов США. Европейские члены альянса рассчитывали смягчить Трампа общими словами о взаимной обороне и борьбе с терроризмом, однако американский лидер не стал действовать по ожидаемому сценарию, подчеркивает автор.
Трамп открыто раскритиковал членов альянса за невыполнение финансовых обязательств, подчеркнув, что подобное поведение "нечестно" по отношению к США. В результате мероприятие, которое должно было стать для европейцев приятным и ни к чему не обязывающим, оставило у них чувства беспокойства и раздражения, говорится в статье.
По мнению Бэндоу, американцев итоги саммита должны, напротив, радовать. После окончания холодной войны перед альянсом не осталось каких-либо реальных задач, оправдывающих его существование, причем доля Европы в военной мощи НАТО постоянно падала. В то же время альянс охотно принимал в свои ряды восточноевропейские страны, вряд ли способные усилить его в военном отношении — последним из таких сомнительных приобретений стала Черногория, напоминает автор.
Причина такого пренебрежения обороной в том, что большинство европейских стран не видит реальных угроз собственной безопасности. Перспектива масштабного столкновения с Россией выглядит столь же вероятно, как вторжение марсиан, иронизирует автор.
Таким образом, президент США поступает правильно, настойчиво требуя от европейских членов НАТО выполнения их обязательств, считает Бэндоу. Европейцам пора начать нести одинаковое с американскими налогоплательщиками бремя оборонных расходов либо организовывать свою оборону так, как они сами считают нужным, подводит итог автор.