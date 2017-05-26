Трамп не намерен смягчать санкции против России, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против России, а, напротив, может их ужесточить, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)", — заявил представитель администрации на брифинге.

По его словам, Трамп "намерен сохранять санкции". "Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций", — добавил он.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон говорил о том, что Трамп пока не определился с позицией по поводу антироссийских санкций.

После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, прошедших в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".

В январе президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что не планирует немедленной отмены санкций в отношении России, но не исключает ее в будущем. Он пояснил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы ограничительные меры "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем Трамп отметил: "если мы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".

США ввели санкции против российских граждан и компаний в связи с событиями в Крыму и на Украине, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Москва называет эти обвинения бездоказательными.