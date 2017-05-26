В Манчестере после теракта возросло число преступлений на почве ненависти

ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости, Мария Табак. Полиция зафиксировала резкое увеличение после теракта в Манчестере числа сообщений о преступлениях на почве ненависти, заявил глава городской полиции Иан Хопкинс на пресс-конференции в пятницу.

"К сожалению, заметно возросло число сообщений о преступлениях на почве ненависти. Если в понедельник их число составляло 28, что является стандартным средним показателем, то в среду количество достигло 56", — сказал Хопкинс.

"Хотя мы не можем напрямую связать это с событиями вечера понедельника, мы продолжаем следить за ситуацией и поддерживать наши общины", — добавил он.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.