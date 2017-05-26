СБ ООН призвал найти организаторов нападения на христиан в Египте

ООН, 26 мая — РИА Новости. Совет Безопасности ООН осудил нападение на паломников в Египте и призвал найти организаторов преступления, об этом говорится в заявлении СБ ООН. Члены СБ ООН минутой молчания в пятницу почтили память жертв атаки.

В пятницу утром неизвестные расстреляли автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья на юге Египта. По последним официальным данным, погибли 26 человек, еще 23 ранены. Коптские представители сообщают о 35 погибших.

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"Члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили варварскую и подлую террористическую атаку 26 мая на автобус, направлявшийся в монастырь в Эль-Минье, в Египте, в результате которой были убиты по меньшей мере 28 человек и десятки получили ранения", — говорится в принятом заявлении.

В связи с атакой на паломников Совет Безопасности ООН "вновь заявил, что терроризм во всех формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности". В Совете заявили о необходимости привлечь организаторов, спонсоров и исполнителей атаки к ответственности и призвали страны "активно сотрудничать с правительством Египта и другими структурами в этой связи".