Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах обстрела автобуса в Египте

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Одна из главных парижских достопримечательностей — Эйфелева башня — погасит свои огни в ночь на субботу в память о жертвах нападения на автобус с христианами-коптами в Египте, заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

"Этой ночью Эйфелева башня погасит огни в 0.45 (1.45 мск) в знак поддержки египетских коптов", — написала Идальго в своем микроблоге в Twitter.

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Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусе могли находиться порядка сорока детей. По последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более двадцати человек. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство из которых — дети.