Фатих Акин и Диана Крюгер выразили соболезнования из-за взрыва в Манчестере

КАНН, 26 мая – РИА Новости. Немецкий режиссер Фатих Акин и актриса Диана Крюгер выразили свои соболезнования родственникам и друзьям жертв террористической атаки в Манчестере.

Фильм Акина "В тени" участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля наряду с другими 18 картинами. Он рассказывает про женщину по имени Катя в исполнении Крюгер, чья семья погибает во время террористической атаки неонацистов.

22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других стран.

"Как человек и гражданин мира я не спала много дней, думая о том, что случилось… Не только в Манчестере, но по всему миру ежедневно. Я думаю, это одна из причин, почему я хотела сыграть эту героиню, почувствовать, как это может быть. В своем сердце я с каждой Катей, которая потеряла своего ребенка", — сказала Крюгер журналистам в пятницу.

Акин заметил, что когда он писал сценарий и снимал фильм, в мире происходил целый ряд террористических атак, в том числе в Ницце и Стамбуле.

"Теперь это Манчестер. И когда я думаю об этих террористических атаках, и мои мысли не меняются – на красной ли я дорожке или стираю белье дома, я думаю о людях, которые потеряли своих родственниках, о родителях, потерявших своих детей", — подчеркнул режиссер.

Акин заметил, что в настоящее время мир живет в состоянии постоянной войны, и часто общество предубеждено против мигрантов, в то время как во многих конфликтах виноваты неонацисты. Эта предубежденность общества разозлила его и заставила написать сценарий к этому фильму.