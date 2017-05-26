Фатих Акин и Диана Крюгер выразили соболезнования из-за взрыва в Манчестере

КАНН, 26 мая – РИА Новости. Немецкий режиссер Фатих Акин и актриса Диана Крюгер выразили свои соболезнования родственникам и друзьям жертв террористической атаки в Манчестере.
Фильм Акина "В тени" участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля наряду с другими 18 картинами. Он рассказывает про женщину по имени Катя в исполнении Крюгер, чья семья погибает во время террористической атаки неонацистов.
22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других стран.
Актриса Дайан Крюгер на фотоколле фильма "Из ниоткуда"
"Как человек и гражданин мира я не спала много дней, думая о том, что случилось… Не только в Манчестере, но по всему миру ежедневно. Я думаю, это одна из причин, почему я хотела сыграть эту героиню, почувствовать, как это может быть. В своем сердце я с каждой Катей, которая потеряла своего ребенка", — сказала Крюгер журналистам в пятницу.
Акин заметил, что когда он писал сценарий и снимал фильм, в мире происходил целый ряд террористических атак, в том числе в Ницце и Стамбуле.
"Теперь это Манчестер. И когда я думаю об этих террористических атаках, и мои мысли не меняются – на красной ли я дорожке или стираю белье дома, я думаю о людях, которые потеряли своих родственниках, о родителях, потерявших своих детей", — подчеркнул режиссер.
Акин заметил, что в настоящее время мир живет в состоянии постоянной войны, и часто общество предубеждено против мигрантов, в то время как во многих конфликтах виноваты неонацисты. Эта предубежденность общества разозлила его и заставила написать сценарий к этому фильму.
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.