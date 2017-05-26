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Испания и Франция пытаются помирить виноделов

19:0126.05.2017
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© РИА Новости / Алексей БогдановскийВино. Архивное фотоВино. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Богдановский

МАДРИД, 26 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Власти Испании и Франции нашли способ примирить виноделов двух стран путем создания двустороннего комитета, который будет заниматься урегулированием споров производителей.

Нападения на испанское вино регулярно происходят на территории Франции – в магазинах, на складах и на дорогах. Таким странным способом французские фермеры протестуют против низких цен на испанские товары. Средняя цена литра разливного французского вина – 1,5 евро, испанское — в три раза дешевле.

Испанские власти неоднократно не только выражали протест французской стороне, но и направляли жалобы в Еврокомиссию с требованием урегулировать ситуацию.

Последняя акция протеста французских виноделов прошла на этой неделе на трассе в приграничном с Испанией Ле-Булу (департамент Восточные Пиренеи, регион Лангедок — Руссильон). Около 400 фермеров жгли покрышки, требуя увеличить субсидии ЕС производителям вина, а также блокировали проезд испанским грузовикам. В ситуацию пришлось вмешаться французским силам правопорядка.

После этого испанское правительство в очередной раз обнародовало заявление о недопустимости действий французских фермеров. "Несмотря на тесное сотрудничество между Францией и Испанией, направленное на недопущение ущемления испанских интересов из-за протестов производителей вина в Ле-Булу, французские власти не смогли предотвратить нападение на один из грузовиков после того, как митинг закончился", — говорится в сообщении испанского МИД.

Испанский координационный совет сельхозпроизводителей и животноводов также очередной раз потребовал прекратить нападения на испанское вино на французских дорогах и "обеспечить гарантии свободного передвижения товаров". Об этом они заявили на прошедшей в Мадриде встрече в министерстве сельского хозяйства, в которой принимали участие генеральный секретарь по сельскому хозяйству Карлос Кабанас и глава дирекции экономической и экологической деятельности предприятий (DGPE) французского министерства сельского хозяйства Катрин Жеслен-Ланеэль.

На встрече было принято решение "усилить сотрудничество между госучреждениями и производителями обеих стран" и, самое главное, создать двусторонний комитет в области виноделия, который бы собирался регулярно. Первая встреча комитета должна пройти в Париже 25 июля. Целью нового органа будет "обмен экономическими данными, улучшение осведомленности о рынке и обсуждение вопроса компенсаций производителям". Аналогичные комитеты уже давно существуют для переговоров между производителями фруктов и овощей из Франции и Испании.

Кабанас призвал французскую сторону "всерьез воспринимать проблему", расследовать случаи нападений, а также признать, что "дело не в испанском вине".

В ответ французские представители заверили, что нападения совершает "небольшая группа лиц", а личности нападающих установлены. Кроме того, за последние месяцы за противоправные действия были задержаны более 30 человек. Жеслэн-Ланеэль заверила, что "нападения не останутся безнаказанными и всеми случаями занимаются полиция и суды".

"Нет никаких нарушений ни в испанском вине, ни в этикетках, это французская проблема", — признала Жеслен-Ланеэль.

Президент Сельскохозяйственной ассоциации молодых производителей Asaja Фернандо Вильена заявил, что надо "распутать клубок", чтобы установить, кто стоит за нападениями. "Эти организации не может контролировать даже полиция", — сказал он.

Представитель Союза малых сельхозпроизводителей и животноводов UPA Игнасио Сеновилья посоветовал французской полиции "учиться, как действовать, у испанской", поскольку "на кадрах видно, что французские силы правопорядка при нападениях ведут себя очень расслаблено".

"Испанских производителей пытаются отстранить от общего рынка, хотя настоящие виновники — это крупные розничные сети, в основном французские, которые злоупотребляют своим доминирующим положением и устанавливают огромные цены в этом секторе", — говорится в заявлении Координационного совета организаций сельхозпроизводителей и животноводов (COAG).

"Испания — страна с самыми низкими ценами в мире на разливное вино, что связано с низкими ценами, которые платят наши виноделы за виноград", — объясняют испанские производители.

Испания занимает первое место по количеству экспортируемого вина и третье место (после Франции и Италии) по доходу от экспорта этого продукта. По данным испанского наблюдательного органа за винным рынком (OeMv), всего страна в прошлом году экспортировала 2,226 миллиарда литров вина (падение составило 7% по сравнению с предыдущим годом) на общую сумму 2 миллиарда 635,3 миллиона евро. Экспорт французского вина сократился на 1,1% в количественном отношении и на 0,3% в денежном выражении, составив 1 миллиард 399,9 миллиона литров и 8 миллиардов 251,3 миллиона евро. Средняя цена французского вина – 5,89 евро за литр, испанского – 1,18 евро за литр. При этом большая часть испанского вина идет на экспорт без упаковки или тары – более 58%; доля такого вина в экспорте Италии составляет 27%, а Франции – 20%.

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