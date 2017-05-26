Израиль и Палестина осудили теракт в Египте

На месте нападения на автобус с христианами-коптами в Египте. 26 мая 2017

На месте нападения на автобус с христианами-коптами в Египте. 26 мая 2017

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 26 мая — РИА Новости. Израиль осуждает расстрел автобуса с паломниками в Египте, унесший жизни по меньшей мере 26 человек, и шлет соболезнования соседней стране, заявила канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

В пятницу утром неизвестные расстреляли автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья. По последним официальным данным, погибли 26 человек, еще 23 ранены. Коптские представители сообщают о 35 погибших.

"Израиль решительно осуждает жестокий теракт в Египте и шлет соболезнования израильского народа президенту (Египта Абдель Фаттаху) Ас-Сиси и египетскому народу", — говорится в пресс-релизе.

"Нет разницы между террором, наносящим удар в Египте, и террором в других странах. Терроризм будет побежден быстрее, если все страны будут бороться с ним сообща", — говорится в документе.

Со словами соболезнования и поддержки к египтянам также обратился палестинский лидер Махмуд Аббас.

"Президент от имени палестинского государства, народа и себя лично осудил это чудовищное преступление и заверил, что палестинцы поддерживают Египет и его руководство… в войне против терроризма, против тех, кто пытается сеять раздор", — сообщило официальное информационное агентство ВАФА.