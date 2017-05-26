ФБР расследует дело о попытке кибератаки на компанию Трампа

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ФБР расследует дело о попытке кибератаки на компанию Trump Organization, совершенной из-за рубежа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновников.

По его данным, бюро вызвало сыновей президента США Дональда Трампа — Дональда-младшего и Эрика, которым отец передал управление бизнесом — для участия в экстренном заседании. Отмечается, что на нем присутствовали агенты ФБР по кибербезопасности, а также представители ЦРУ.

Источники в правоохранительных органах подтвердили телеканалу данные о предпринятой попытке кибератаки. По их словам, экстренное заседание прошло в штабе ФБР в Нью-Йорке 8 мая — за день до увольнения директора бюро Джеймса Коми.

В то же время, как сообщает ABC, Эрик Трамп не смог ни подтвердить, ни опровергнуть факт встречи с ФБР, однако заявил, что хакеры не проникали в системы компании.

"Это безумие. Нас не взломали, я точно могу сказать это", — заверил он.

Дональд Трамп в январе объявил, что на время президентства уйдет из руководства своей компанией и передаст ее в управление сыновьям, а активы передаст в трастовое управление. При этом Трамп не стал отказываться от своих активов, которые оцениваются в миллиарды долларов.