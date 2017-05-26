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Социологи прокомментировали результаты опроса об отношении в США к России

18:2326.05.2017
(обновлено: 18:26 26.05.2017)
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© AP Photo / Mary AltafferЛюди на фоне американского флага. Архивное фотоЛюди на фоне американского флага. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Результаты опроса Fox News объясняются двумя факторами: затяжным конфликтом РФ и Запада и внутриполитической борьбой в самих США, где ход с якобы связью президента Дональда Трампа с Россией используется как один из способов снижения его рейтинга за счет внешнеполитической повестки, считают опрошенные РИА Новости российские социологи.

Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ранее американский телеканал Fox News опубликовал опрос, где говорится, что более 70% американцев считают, что Трамп рассматривает Россию как союзника, при том, что 64% американцев относят Москву к числу врагов Вашингтона. Опрос был проведен 21-23 мая среди одной тысячи случайно выбранных зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет +/- 3%.

Почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США — это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%). Россия оказалась на четвертом месте (64%). В 2013 году, по информации Fox News, этот показатель составлял 40%.

Им можно доверять

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров отметил, что склонен доверять данным опроса Fox News по двум причинам. Во-первых, из-за сложившейся в американском обществе достаточно высокой культуры проведения соцопросов и отношения к ним; во-вторых, из-за ангажированности этого телеканала со стороны Трампа. 

Депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Fox News – это в общем-то канал, который на стороне Трампа играет. Поэтому ему никакой выгоды фабриковать данные, которые представляют Трампа в роли русского агента, нет", — пояснил Федоров.

Председатель Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов в свою очередь отметил, что люди в США, как и в России, "имеют дело не с конкретным Трампом, с которым можно посидеть и съесть бараньи ребрышки, а с той медийной картинкой, которая создана".

"Другое дело, что Трамп действительно достаточно технологичен в области прорывания этой картинки через социальные сети или каким-то другим инструментарием, в первую очередь сетевым. Но та картина, которая складывается в сознании населения, все равно складывается из многофакторных источников, и медиа там играет свою достаточно большую роль", — добавил эксперт.

По мнению Федорова, результаты опроса Fox News отразили картину, сложившуюся в американском обществе под влиянием двух факторов. Один из них – краткосрочный — заключается во внутриполитической борьбе, которая стартовала в США больше года назад с началом избирательной кампании.

"Теперь выборы президента позади, Трамп руководит страной, его победа далась дорогой ценой. Демократы и часть республиканцев, для которых Трамп хуже Хиллари (Клинтон), со своим поражением не смирились. Поэтому они продолжают бороться против него, пытаясь всячески дискредитировать. Их задача-максимум — импичмент", — пояснил Федоров.

"Связь Трамп-Россия"

Со своей стороны Фирсов уточнил, что истеблишмент в США, представленный и демократами, и частью республиканцев, который проводит кампанию против Трампа, в значительной степени использует "русский фактор" и делает ставку именно на этот ход. 

Отношения России и США
© Fotolia / TR
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"Объем новостей, которые связывают Трампа с Россией, колоссален в процентном отношении. Это такая тактика, когда выбирается одна болевая точка, и не распадаются на множество каких-то моментов, а бьют именно в эту точку шаг за шагом, день за днем. Соответственно, вся эта медийная машина работает на усиление этой связи "Трамп — Россия"… Получается, что Трамп работает на отношения со страной, которая для большинства населения представляет угрозу", — добавил глава "Платформы".

Это, по его словам, один из способов снижения рейтинга президента — за счет внешнеполитической повестки; хотя он не единственный, но, вероятно, сейчас считается работающими против Трампа технологами наиболее эффективным, пояснил эксперт.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и ресурс BuzzFeed ответит за публикацию этого документа. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".

Глава ВЦИОМ не исключает, что сценарий с импичментом президента США возможен, однако для этого противникам Трампа нужно "продолжать дискредитировать президента США", выжидая подходящего момента. Именно поэтому, как полагает Федоров, из него сейчас рисуют "русского агента" и "лгуна, который не исполняет своих обещаний".

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© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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На сложившееся в США отношение к России, по мнению Федорова, повлиял и долгосрочный фактор, а именно конфликт России и Запада.

"Начиная с 2013-2014 годов Россия и Запад находятся в конфликте. Поводом для него стала Украина, но причин гораздо больше… Один из аспектов этого конфликта – это информационная война", — сказал глава ВЦИОМ, пояснив, что эти усилия на информационном фронте "не пропадают даром", так как "сегодня Россия для американцев – одна из самых страшных стран наряду с КНДР, Ираном".

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