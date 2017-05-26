Социологи прокомментировали результаты опроса об отношении в США к России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Результаты опроса Fox News объясняются двумя факторами: затяжным конфликтом РФ и Запада и внутриполитической борьбой в самих США, где ход с якобы связью президента Дональда Трампа с Россией используется как один из способов снижения его рейтинга за счет внешнеполитической повестки, считают опрошенные РИА Новости российские социологи.

Ранее американский телеканал Fox News опубликовал опрос, где говорится, что более 70% американцев считают, что Трамп рассматривает Россию как союзника, при том, что 64% американцев относят Москву к числу врагов Вашингтона. Опрос был проведен 21-23 мая среди одной тысячи случайно выбранных зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет +/- 3%.

Почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США — это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%). Россия оказалась на четвертом месте (64%). В 2013 году, по информации Fox News, этот показатель составлял 40%.

Им можно доверять

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров отметил, что склонен доверять данным опроса Fox News по двум причинам. Во-первых, из-за сложившейся в американском обществе достаточно высокой культуры проведения соцопросов и отношения к ним; во-вторых, из-за ангажированности этого телеканала со стороны Трампа.

"Fox News – это в общем-то канал, который на стороне Трампа играет. Поэтому ему никакой выгоды фабриковать данные, которые представляют Трампа в роли русского агента, нет", — пояснил Федоров.

Председатель Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов в свою очередь отметил, что люди в США, как и в России, "имеют дело не с конкретным Трампом, с которым можно посидеть и съесть бараньи ребрышки, а с той медийной картинкой, которая создана".

"Другое дело, что Трамп действительно достаточно технологичен в области прорывания этой картинки через социальные сети или каким-то другим инструментарием, в первую очередь сетевым. Но та картина, которая складывается в сознании населения, все равно складывается из многофакторных источников, и медиа там играет свою достаточно большую роль", — добавил эксперт.

По мнению Федорова, результаты опроса Fox News отразили картину, сложившуюся в американском обществе под влиянием двух факторов. Один из них – краткосрочный — заключается во внутриполитической борьбе, которая стартовала в США больше года назад с началом избирательной кампании.

"Теперь выборы президента позади, Трамп руководит страной, его победа далась дорогой ценой. Демократы и часть республиканцев, для которых Трамп хуже Хиллари (Клинтон), со своим поражением не смирились. Поэтому они продолжают бороться против него, пытаясь всячески дискредитировать. Их задача-максимум — импичмент", — пояснил Федоров.

"Связь Трамп-Россия"

Со своей стороны Фирсов уточнил, что истеблишмент в США, представленный и демократами, и частью республиканцев, который проводит кампанию против Трампа, в значительной степени использует "русский фактор" и делает ставку именно на этот ход.

"Объем новостей, которые связывают Трампа с Россией, колоссален в процентном отношении. Это такая тактика, когда выбирается одна болевая точка, и не распадаются на множество каких-то моментов, а бьют именно в эту точку шаг за шагом, день за днем. Соответственно, вся эта медийная машина работает на усиление этой связи "Трамп — Россия"… Получается, что Трамп работает на отношения со страной, которая для большинства населения представляет угрозу", — добавил глава "Платформы".

Это, по его словам, один из способов снижения рейтинга президента — за счет внешнеполитической повестки; хотя он не единственный, но, вероятно, сейчас считается работающими против Трампа технологами наиболее эффективным, пояснил эксперт.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и ресурс BuzzFeed ответит за публикацию этого документа. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".

Глава ВЦИОМ не исключает, что сценарий с импичментом президента США возможен, однако для этого противникам Трампа нужно "продолжать дискредитировать президента США", выжидая подходящего момента. Именно поэтому, как полагает Федоров, из него сейчас рисуют "русского агента" и "лгуна, который не исполняет своих обещаний".

На сложившееся в США отношение к России, по мнению Федорова, повлиял и долгосрочный фактор, а именно конфликт России и Запада.

"Начиная с 2013-2014 годов Россия и Запад находятся в конфликте. Поводом для него стала Украина, но причин гораздо больше… Один из аспектов этого конфликта – это информационная война", — сказал глава ВЦИОМ, пояснив, что эти усилия на информационном фронте "не пропадают даром", так как "сегодня Россия для американцев – одна из самых страшных стран наряду с КНДР, Ираном".