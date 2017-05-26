"Недружественный акт": МИД России ответил на высылку дипломатов из Эстонии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Эстонии решили выслать из страны двух российских дипломатов. Речь идет о генкосуле в Нарве Дмитрии Казеннове и консуле Сергее Сургаеве.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству — в любое время и без обоснования причин — право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон-грата.

Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста.

Статус персоны нон-грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов.

Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана с подозрением в шпионаже ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Она может также служить символическим признаком неудовольствия.

Что известно о высылке дипломатов

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова рассказала РИА Новости, что Казеннов и Сургаев уже получили ноту с требованием покинуть страну.

Представитель эстонского МИД отказалась комментировать решение Таллина. Срок, в течение которого дипломаты должны уехать из страны, она назвать не смогла.

Посольство России в Эстонии информацию о высылке дипломатов не комментирует.

Решение Таллина раскритиковали в российском министерстве иностранных дел.

"Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", — сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

МИД отказался уточнить какие-либо детали высылки российских консулов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что действия Эстонии вписываются в антироссийскую кампанию, которую проводят, в частности, прибалтийские страны.

"Я могу прокомментировать это только как очередную антироссийскую кампанию, направленную на то, чтобы максимально изолировать нашу страну, в том числе в дипломатическом ракурсе. Ранее страны Балтии неоднократно высылали наших журналистов, запрещали им въезд, причем далеко не только тем журналистам, которые работают с новостями или актуальными событиями. Я не исключаю, что это провокация. И когда такие провокации превращаются уже фактически в непрерывный ряд враждебных акций, я думаю, что вполне адекватно было бы отреагировать на это достаточно жестко", – сказал Богдан Безпалько.

Что известно о высылаемых дипломатах

Как сообщается на официальном сайте генерального консульства России в Эстонии, Дмитрий Казеннов возглавляет генконсульство в Нарве с октября 2015 года. Он родился в 1954 году, в 1980 году окончил МГИМО МИД СССР. Казеннов владеет персидским и английским языками, имеет дипломатический ранг советника первого класса. Он работал на различных должностях в дипмиссиях в Афганистане и Индии. С 2004 года возглавлял отдел в консульском департаменте МИД.

Второй дипломат, которому эстонские власти вручили ноту, Андрей Сургаев, занимает должность консула-советника.

Как высылали российских дипломатов из других стран

Последний громкий дипломатический скандал с высылкой российских дипломатов произошел в США в конце прошлого года. Тогда администрация Барака Обамы предписала покинуть страну сразу 35 сотрудникам дипмиссии.

Вашингтон также закрыл доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Свои действия американские власти объяснили тем, что дипломаты нарушили правила работы. Что касается "дач", в Вашингтоне заявили, что здания якобы использовались в разведывательных целях.

Тогда Москва не стала предпринимать никаких ответных мер. Все американские дипломаты, работавшие в России, остались в стране.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, но оставляет за собой право на ответ.

На постсоветском пространстве один из последних подобных случаев произошел в июле 2015 года, когда МИД Украины объявил персоной нон-грата исполняющего обязанности генерального консула России в Одессе. Служба безопасности Украины заявила, что "решение было принято из-за несовместимости его (и.о. генконсула) деятельности с дипломатической. Украинская сторона не разглашала имя высланного дипломата, однако на сайте российского диппредставительства в Одессе сообщалось, что обязанности генерального консула на тот момент исполнял Валерий Шибенко.

В МИД России такие действия Киева назвали "очередным недружественным шагом, направленным на искусственное нагнетание напряженности в двусторонних отношениях".