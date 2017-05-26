США
26.0526 мая18:14МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Недружественный акт": МИД России ответил на высылку дипломатов из Эстонии

17:5826.05.2017
(обновлено: 17:59 26.05.2017)
04060
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки НарвыВид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Эстонии решили выслать из страны двух российских дипломатов. Речь идет о генкосуле в Нарве Дмитрии Казеннове и консуле Сергее Сургаеве.

Генеральное консульство РФ в Нарве, Эстония. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Эстонские власти предписали российским дипломатам покинуть страну
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству — в любое время и без обоснования причин — право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон-грата.

Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста.

Статус персоны нон-грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов.

Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана с подозрением в шпионаже ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Она может также служить символическим признаком неудовольствия. 

Что известно о высылке дипломатов

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова рассказала РИА Новости, что Казеннов и Сургаев уже получили ноту с требованием покинуть страну.

Здание Министерство иностранных дел РФ Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Эстонии
Представитель эстонского МИД отказалась комментировать решение Таллина. Срок, в течение которого дипломаты должны уехать из страны, она назвать не смогла.

Посольство России в Эстонии информацию о высылке дипломатов не комментирует.

Решение Таллина раскритиковали в российском министерстве иностранных дел.

"Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", — сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

МИД отказался уточнить какие-либо детали высылки российских консулов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что действия Эстонии вписываются в антироссийскую кампанию, которую проводят, в частности, прибалтийские страны.

"Я могу прокомментировать это только как очередную антироссийскую кампанию, направленную на то, чтобы максимально изолировать нашу страну, в том числе в дипломатическом ракурсе. Ранее страны Балтии неоднократно высылали наших журналистов, запрещали им въезд, причем далеко не только тем журналистам, которые работают с новостями или актуальными событиями. Я не исключаю, что это провокация. И когда такие провокации превращаются уже фактически в непрерывный ряд враждебных акций, я думаю, что вполне адекватно было бы отреагировать на это достаточно жестко", – сказал Богдан Безпалько. 

Что известно о высылаемых дипломатах

Как сообщается на официальном сайте генерального консульства России в Эстонии, Дмитрий Казеннов возглавляет генконсульство в Нарве с октября 2015 года. Он родился в 1954 году, в 1980 году окончил МГИМО МИД СССР. Казеннов владеет персидским и английским языками, имеет дипломатический ранг советника первого класса. Он работал на различных должностях в дипмиссиях в Афганистане и Индии. С 2004 года возглавлял отдел в консульском департаменте МИД.

Второй дипломат, которому эстонские власти вручили ноту, Андрей Сургаев, занимает должность консула-советника.

Как высылали российских дипломатов из других стран

Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2017 годах
Последний громкий дипломатический скандал с высылкой российских дипломатов произошел в США в конце прошлого года. Тогда администрация Барака Обамы предписала покинуть страну сразу 35 сотрудникам дипмиссии.

Вашингтон также закрыл доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Свои действия американские власти объяснили тем, что дипломаты нарушили правила работы. Что касается "дач", в Вашингтоне заявили, что здания якобы использовались в разведывательных целях.

Тогда Москва не стала предпринимать никаких ответных мер. Все американские дипломаты, работавшие в России, остались в стране.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, но оставляет за собой право на ответ.

Города мира. Вильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Более 50% немцев и итальянцев не верят в "российскую угрозу" для Прибалтики
На постсоветском пространстве один из последних подобных случаев произошел в июле 2015 года, когда МИД Украины объявил персоной нон-грата исполняющего обязанности генерального консула России в Одессе. Служба безопасности Украины заявила, что "решение было принято из-за несовместимости его (и.о. генконсула) деятельности с дипломатической. Украинская сторона не разглашала имя высланного дипломата, однако на сайте российского диппредставительства в Одессе сообщалось, что обязанности генерального консула на тот момент исполнял Валерий Шибенко.

В МИД России такие действия Киева назвали "очередным недружественным шагом, направленным на искусственное нагнетание напряженности в двусторонних отношениях".

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена