Страны G7 договорились работать над устранением причин миграции

ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Страны-участницы "Большой семерки" на саммите в итальянской Таормине договорились устанавливать партнерские отношения ради создания условий для предотвращения миграции в государствах, ставших ее источниками, говорится в проекте итогового коммюнике, попавшего в распоряжение РИА Новости.

"Мы договорились устанавливать партнерства, чтобы помочь странам создать условия в пределах их границ, которые бы устраняли причины миграции, что является лучшим и долгосрочным решением для подобных проблем", — отмечается в тексте.

Крупномасштабная миграция, отмечают члены G7, стала мировым трендом, управление которым требует координированных усилий на международном и национальном уровнях.

"Мы также признаем, что государства должны разделить ответственность по управлению потоками для обеспечения законной, упорядоченной и безопасной миграции, по защите беженцев и сохранению жизни наиболее уязвимых категорий мигрантов и беженцев, по усилению пограничного контроля и установлению схем возвращения и реадмиссии", — говорится в проекте.

Лидеры стран "Семерки" согласились в необходимости помогать мигрантам "как можно ближе к их дому", но в то же время подтвердили права государств обеспечить контроль над своими границами и устанавливать лимиты для приема беженцев.