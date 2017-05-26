Около 60 тысяч мигрантов прибыли в ЕС по Средиземному морю с начала года

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 60 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу через Средиземное море с начала 2017 года, по данным на 24 мая, свыше 1,5 тысяч человек погибли в пути, сообщает Международная организация по миграции (МОМ) на официальном сайте.

В начале мая организация сообщала о 49 тысячах прибывших.

Поток мигрантов в Европу сократился втрое по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, когда на континент прибыли более 193 тысяч человек, отмечается в сообщении.

По данным организации, более 80% мигрантов (около 50 тысяч человек) прибыли на побережье Италии.

Почти все случаи гибели мигрантов на пути в Европу произошли в водах между побережьем Ливии и Сицилией.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.