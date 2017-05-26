Украинский суд рассмотрит иск о запрете российских соцсетей 31 мая

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Высший административный суд Украины 31 мая рассмотрит иск гражданина страны к президенту Петру Порошенко с требованием признать противоправными пункты указа о блокировании российских социальных сетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

На сайте суда указано, что 31 мая в 16.00 мск суд рассмотрит "административный иск Евстифеева Никиты Игоревича к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа в отдельной части".

Как отмечается в сообщении, Евстифеев обратился в Высший административный суд как суд первой инстанции с иском о признании противоправными и недействительными ряда подпунктов приложения к решению СНБО от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента. Эти подпункты содержат запрет на доступ к российским социальным сетям.