СМИ: в Швейцарии беспилотник чуть не столкнулся с пассажирским самолетом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат чуть не столкнулся с самолетом авиакомпании Swiss недалеко от аэропорта швейцарского Цюриха, сообщает в пятницу издание Tribune de Geneve.

По информации издания, инцидент произошел 6 мая в 20 километрах к юго-востоку от аэропорта Цюриха. Сообщается, что пассажирский самолет Airbus A330, с которым чуть не столкнулся дрон, возвращался из Танзании.

Швейцарская служба по транспортной безопасности проводит расследование обстоятельств случившегося, пишет издание. Служба также потребовала предпринять необходимые меры ускорения обнаружения дронов и других летательных объектов наземными радарами и датчиками самолетов.

В результате инцидента никто не пострадал. О возможных повреждениях самолета также не сообщается.