В США мусульманин требует $100 млн за проданную ему пиццу со свининой

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мусульманин в США подал иск против пиццерии и требует 100 миллионов долларов компенсации за то, что ему два раза продали пиццу с колбасой из свинины, несмотря на его просьбу обойтись без нее в приготовлении блюда, сообщает газета Detroit Free Press.
Второй раз Баззи заказал пиццу в среду, и она снова содержала свинину. Менеджер ресторана в ответ на претензию Баззи заявила, что он якобы сам потребовал наклеить значок "халяльная", но адвокат Баззи Маджед Мугни отвергает эти обвинения.
Адвокат намерен перевести иск в групповой. Газета напоминает, что подобный инцидент в 2011 году обошелся сети ресторанов McDonald's в 700 тысяч долларов – столько они заплатили истцам в ходе досудебного урегулирования. Ресторан подавал нехаляльную курицу, утверждая, что она является разрешенной для мусульман.