В США мусульманин требует $100 млн за проданную ему пиццу со свининой

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мусульманин в США подал иск против пиццерии и требует 100 миллионов долларов компенсации за то, что ему два раза продали пиццу с колбасой из свинины, несмотря на его просьбу обойтись без нее в приготовлении блюда, сообщает газета Detroit Free Press.

Житель города Дирборн в штате Мичиган Мохаммад Баззи заказал пиццу в сети Little Caesars дважды. 20 марта он приобрел блюдо с маркировкой "халяльная" (соответствующая правилам приготовления пищи в исламе). По данным газеты, Баззи и его жена поняли, что едят пепперони из свинины лишь после того, как уже попробовали ее. Сам Баззи работал ранее в пиццерии и может отличить пепперони, сделанную именно из свинины. Возмущенный мужчина подал жалобу в полицию.

Второй раз Баззи заказал пиццу в среду, и она снова содержала свинину. Менеджер ресторана в ответ на претензию Баззи заявила, что он якобы сам потребовал наклеить значок "халяльная", но адвокат Баззи Маджед Мугни отвергает эти обвинения.

"Нам было плохо до тошноты", — утверждают супруги в судебном иске. "Нет такого понятия, как халяльная свинина. Она вообще запрещена (в исламе)", — заявил газете адвокат.

Адвокат намерен перевести иск в групповой. Газета напоминает, что подобный инцидент в 2011 году обошелся сети ресторанов McDonald's в 700 тысяч долларов – столько они заплатили истцам в ходе досудебного урегулирования. Ресторан подавал нехаляльную курицу, утверждая, что она является разрешенной для мусульман.