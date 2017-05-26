В больницу Каира доставили 11 пострадавших при нападении на автобус

КАИР, 25 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Одиннадцать пострадавших при нападении террористов на автобус с христианами-коптами на юге Египта доставлены в пятницу в больницу Насера в Каире, сообщил в эфире телеканала ОН-ТВ министр здравоохранения страны Ахмед Имад ад-Дин.

"Одиннадцать пострадавших доставлены в Институт Насера, будет проведен их осмотр и принято решение о лечении", — сказал он. Министр добавил, что в больнице подготовлены палаты интенсивной терапии, бригады хирургов, в том числе, нейрохирурги, доставлен запас крови. По его словам, часть раненых продолжат лечение в больницах Эль-Миньи, некоторые после оказания медицинской помощи уже выписаны из стационара.

Ранее правительство Египта распорядилось доставить тяжелораненых при обстреле автобуса в Эль-Минье для лечения в Каир. Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси также поручил сделать все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусе могли находиться порядка 40 детей. По последним официальным данным погибли 28 и пострадали более 20 человек. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство — дети.