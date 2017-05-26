Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке превысило 90 человек

Наводнение в Коломбо из-за сильных дождей и оползней на Шри-Ланке. Архивное фото

Наводнение в Коломбо из-за сильных дождей и оползней на Шри-Ланке. Архивное фото

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке, вызванных проливными дождями, возросло до 91 человека, еще 110 числятся пропавшими без вести, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 25 жертвах и 42 пропавших без вести.

"Число погибших возросло с тех пор, как стали поступать данные из ранее недоступных районов", — заявил журналистам представитель Центра реагирования на чрезвычайные происшествия страны.

Проливные дожди на острове продолжаются второй день.