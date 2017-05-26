Число погибших при нападении на христиан в Египте возросло до 28

КАИР, 25 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число погибших в результате нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта возросло до 28 человек, сообщил в эфире телеканала ОН-ТВ губернатор провинции Эль-Минья, где произошло нападение, Исам аль-Бадъяви.

"К настоящему моменту в больницах Эль-Миньи находятся 28 тел погибших", — сказал губернатор. Ранее минздрав Египта сообщал о 26 погибших, представители Коптской церкви — о 35 жертвах террористической атаки.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусе, предположительно, находились порядка 40 детей. Представители Коптской церкви сообщали, что большинство погибших — дети.

Ajax Islamists kill Copts in Egypthttps://t.co/tmT563vx63 — Luciana (@Lucianabasem) 26 мая 2017 г.

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