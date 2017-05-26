Группа Kiss отменила предстоящий концерт на площадке "Манчестер Арена"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Группа Kiss отменила концерт в комплексе "Манчестер Арена", где в понедельник вечером произошел теракт, пишет издание Manchester Evening News.

Концерт должен был пройти 30 мая в рамках Kissworld Tour, однако шоу пришлось отменить, поскольку комплекс все еще остается закрытым после инцидента.

"Мы убиты горем из-за зверства, совершенного против невинных жертв Манчестера. К сожалению, мы не сможем сыграть в "Манчестер Арена" 30 мая", — говорится в заявлении музыкантов.

Ранее стало известно, что группы Take That и Blondie отменили свои концерты сразу после теракта.

Теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России