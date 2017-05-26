Власти Ирака призвали США выплатить компенсации жителям Мосула

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Ирака призвали США выплатить компенсацию после того, как Пентагон признал гибель более 100 мирных жителей Мосула в результате мартовского авиаудара международной коалиции по террористической группировке ИГ (запрещена в России), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы призываем международное сообщество и в особенности Соединенные Штаты выплатить компенсации пострадавшим", — приводит агентство заявление замглавы местного совета Найнавы Нураддина Каблана. По его словам, США должны восстановить дома пострадавших в результате авиаудара жителей, чтобы "смягчить психологический ущерб".

В четверг Пентагон распространил заявление, в котором признал гибель как минимум 101 мирного жителя в результате авиаудара международной коалиции 17 марта в западном Мосуле. Сообщалось, что расследование американских военных установило, что авиаудар непреднамеренно спровоцировал взрыв, в результате которого произошло обрушение здания.

Операция иракских военных против ИГ (группировка запрещена в РФ) в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. В настоящее время иракские военные и коалиция проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе, они были отрезаны от боевиков в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

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