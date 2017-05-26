СМИ: в Брюсселе обсуждалось расположение штаба "арабского НАТО"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Будущее расположение главного офиса "арабского НАТО" — структуры по обеспечению региональной безопасности — стало предметом споров на саммите стран НАТО, прошедшем в Брюсселе, сообщает издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на западных дипломатов.

Отмечается, что новый альянс получит название "Организация Ближневосточного договора" (Middle East Treaty Organization, METO). Ранее сообщалось, что во время визита в Эр-Рияд президент США Дональд Трамп представил план создания "арабского НАТО", "коалицию наций, чтобы выкорчевать экстремизм".

"План — это движение вперед, и он обсуждается. Была достигнута договоренность о продолжении переговоров относительно его (альянса) создания, а также об определении его целей, механизмов и средств достижения этих целей", — цитирует издание дипломатический источник. Дипломат добавил, что место размещения штаб-квартиры организации METO было предметом дискуссий на прошедшем в бельгийской столице саммите.

По информации издания, данная организация поможет определить общие задачи, в том числе победу над террористической группировкой ИГ (запрещена в России и других странах), противостояние "иранской угрозе", а также обмен разведывательными данными. По словам источников издания, администрация Трампа положительно отнеслась к идее и обратилась с этим вопросом к некоторым арабским лидерам.