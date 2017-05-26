Ушаков прокомментировал негативные высказывания Трампа о России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва расценивает высказывания президента США Дональда Трампа о России в контексте угроз для НАТО в том числе как способ подтолкнуть союзников по альянсу вносить необходимые для его функционирования средства, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Трамп сделал много таких в общем-то привлекающих внимание заявлений, находясь в поездке и на Ближний Восток, и в европейские страны. По части НАТО были резкие заявления в отношении союзников, по-моему, к этим заявлениям первоочередное внимание привлечено. Что касается упоминания России, может быть, это можно рассматривать в том числе и в плане подталкивания союзников к тому, чтобы они выполняли свои обязательства по внесению соответствующих сумм в натовский бюджет", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что ситуация с так называемым "Russiangate" в Вашингтоне была точно охарактеризована президентом РФ Владимиром Путиным как "политическая шизофрения".

"Это характеризует сейчас нравы, которые господствуют, к сожалению, в политической элите Вашингтона. Конечно, это вызывает досаду, сожаление, недоумение", — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ отметил, что "активность НАТО в отношении РФ, северо-восточный или северо-западный фланг, конечно, вызывает беспокойство". "Ничего хорошего в этом нет. Но мы рассматриваем это высказывание в контексте того, что говорится сейчас в Америке касательно так называемого "российского досье", — добавил он.