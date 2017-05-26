Сицилийский ресторан начал делать коктейли "Трамп" и "Меланья"
16:2126.05.2017
(обновлено: 16:30 26.05.2017)
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ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Один из ресторанов неподалеку от места проведения саммита "Большой семерки" на Сицилии стал подавать коктейли "Трамп" и "Меланья", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы слышали о том, что в Таормине начали делать мороженое "Трамп" и решили приготовить что-нибудь свое. Коктейли решили назвать в честь Трампа и его жены", — заявили РИА Новости официанты ресторана "Сире" Стефано и Антонио.
Освежающий и бодрящий "Трамп" делают из кашасы — латиноамериканский вариант водки, сока сицилийских лимонов и ликера на основе экстракта коки. Символизирующий шевелюру Трампа, на трубочке коктейля прикреплен лимон. "Меланья" вышла более сладкой и явно крепче: в ее состав входят темный ром, банановый ликер, тростниковый сахар и свежая клубника. Напитки подаются в наполненных льдом банках с мятой и обойдутся посетителям в шесть евро каждый.
"Из-за саммита туристов стало меньше, но мы надеемся, что они вернутся сюда сразу после него и будут рады нашим коктейлям" — говорят сотрудники ресторана, расположенного в курортном городе Джардини-Наксос, неподалеку от главного пресс-центра саммита.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Таормине в честь саммита "Большой семерки" создали мороженое под названием "Трамп". Изюминкой продукта стала сахарная вуаль, которая символизирует знаменитую прическу американского президента.
Новой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Меланья Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон Уильям Трамп.
Меланья Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.
Меланья Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.
Отец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.
Сразу после первого курса Меланья бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.
С Дональдом Трампом Меланья познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Меланья отказала ему, потому как он был сильно пьян.
Меланья Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.
В 2010 году Меланья объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.
Ради модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Меланья Кнаус (Melania Knauss).
Отношения Дональда Трампа и Меланьи получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Меланьи вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он рассказал "о любви всей своей жизни".
20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Меланья и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.
Выступление Меланья Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.
В 2004 году Дональд Трамп и Меланья Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.
Фото Меланьи печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).