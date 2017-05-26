Сицилийский ресторан начал делать коктейли "Трамп" и "Меланья"

ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Один из ресторанов неподалеку от места проведения саммита "Большой семерки" на Сицилии стал подавать коктейли "Трамп" и "Меланья", передает корреспондент РИА Новости.

"Мы слышали о том, что в Таормине начали делать мороженое "Трамп" и решили приготовить что-нибудь свое. Коктейли решили назвать в честь Трампа и его жены", — заявили РИА Новости официанты ресторана "Сире" Стефано и Антонио.

Освежающий и бодрящий "Трамп" делают из кашасы — латиноамериканский вариант водки, сока сицилийских лимонов и ликера на основе экстракта коки. Символизирующий шевелюру Трампа, на трубочке коктейля прикреплен лимон. "Меланья" вышла более сладкой и явно крепче: в ее состав входят темный ром, банановый ликер, тростниковый сахар и свежая клубника. Напитки подаются в наполненных льдом банках с мятой и обойдутся посетителям в шесть евро каждый.

"Из-за саммита туристов стало меньше, но мы надеемся, что они вернутся сюда сразу после него и будут рады нашим коктейлям" — говорят сотрудники ресторана, расположенного в курортном городе Джардини-Наксос, неподалеку от главного пресс-центра саммита.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Таормине в честь саммита "Большой семерки" создали мороженое под названием "Трамп". Изюминкой продукта стала сахарная вуаль, которая символизирует знаменитую прическу американского президента.