В Черногории депутатов оппозиции признали невиновными в подготовке путча

БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Члены руководства оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории Андрия Мандич и Славен Радунович в пятницу были освобождены Высшим судом в Подгорице от обвинений в насильственной попытке изменения конституционного порядка на протестах в октябре 2015 года.

Обвиняемые Мандич и Радунович не появились днем на вынесении вердикта. В зале заседаний присутствовали только их адвокаты, которые выразили удовлетворенность решением суда.

"Вердикт ожидаемый и единственно правильный", — цитирует Радио и телевидение Черногории RTCG адвоката оппозиционеров Николу Булатовича.

Ранее Мандич и Радунович назвали процесс "сфабрикованным", а обвинение – "бездоказательным".

В столице Черногории Подгорице 24 октября 2015 года прошла многотысячная акция оппозиционных сил, в ходе которой активисты потребовали отставки тогдашнего премьер-министра страны Мило Джукановича, обвинив его в коррупции.

Акция, носившая мирный характер, переросла в беспорядки у здания парламента, когда несколько депутатов спустились с трибуны для выступлений и подошли к полицейским кордонам, потребовав пропустить их к рабочим местам через главный вход учреждения. Требование выполнено не было.

В ходе митинга депутат Мандич был первым, кто призвал коллег пройти на рабочие места через полицейские ряды. Депутат Радунович незадолго до начала беспорядков заявил в микрофон, что у полиции есть 10 минут для того, чтобы пропустить народных избранников, иначе организаторы "не отвечают за то, что произойдет". Вскоре после этого из толпы демонстрантов в полицейские кордоны полетели петарды, камни и другие предметы, в ответ полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и разогнала толпу. Позже оппозиция заявила о том, что на стражей правопорядка напали провокаторы.

Мандич и Радунович были задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления по статье "подстрекательство к насильственному изменению конституционного строя". После допроса подозреваемые были отпущены и в ходе дальнейшего процесса защищались, оставаясь на свободе.